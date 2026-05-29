本日5月29日（金）放送の『ミュージックステーション』には、7組のアーティストが登場。また、5月31日（日）で活動終了する嵐の特別VTR企画が放送される。【写真】SHISHAMO、きゃりーぱみゅぱみゅ、FRUITS ZIPPER…本日出演のアーティスト全7組「後輩たちが選ぶ！もう一度見たい嵐の最強ソングBEST5」と題し、事務所の後輩たちが選んだ「嵐の最強ソングBEST5」を発表。Mステ過去140回の出演の中から、嵐の超貴重映像を大放出。はた