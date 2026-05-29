きょう（金）、北海道では断続的な雨となるでしょう。東北や北陸は朝雨が降っていても、次第に天気は回復し、東北から九州にかけて青空が広がる見込みです。ただ関東南部や静岡県では曇りやすく、にわか雨の可能性があります。念のため折りたたみ傘があると安心です。北日本の気温は平年より低いところもありますが、東日本や西日本の太平洋側を中心に気温が上がる見込みで東京や高知、鹿児島などで30℃以上の真夏日となる予想です