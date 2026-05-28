人間椅子が5月26日、東京・Zepp DiverCityにて、還暦記念ツアー＜猟奇新生＞のファイナル公演を開催した。5月6日の札幌を皮切りに全8公演の規模で行われた本ツアーは、ソールドアウト連発の大盛況。和嶋慎治(G&Vo)、鈴木研一(B&Vo)、ナカジマノブ(Dr&Vo)の3名がそろって60歳になる2026年ならではの祝祭だ。なお、和嶋は2025年12月、鈴木は2026年3月、ナカジマは2026年9月に還暦を迎える。期待に胸を膨らませた観客がフ