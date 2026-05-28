α7S III ソニーは5月28日（木）、35mmフルサイズミラーレスカメラ「α7S III」の最新ファームウェアを公開した。バージョン番号は5.01。 更新内容は次の通り。 オートフォーカスの設定の1つ「拡張スポット」の使用時に、オートフォーカスの状態を表す緑枠の一部が表示されない事象が改善される。 「α7S III」は2020年7月に発売されたミラーレスカメラ。低