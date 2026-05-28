サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、ノートPCと周辺機器を2ルームで分けて収納でき、13.3〜16インチまで選べるPCインナーケース「200-IN054BK（13.3〜14インチ）」「200-IN055BK（15.6〜16インチ）」を2サイズ展開で発売した。■PCも小物も、仕事道具をこれひとつにノートパソコン、マウス、ケーブル、充電器、書類など、外出時に必要な仕事道具をまとめて持ち運べるPCインナーケース。パソコ