敵地ドジャース戦【MLB】ドジャース 4ー1 ロッキーズ（日本時間28日・ロサンゼルス）ロッキーズの菅野智之投手は27日（日本時間28日）、敵地ドジャース戦に先発登板。4回2/3を3失点で4敗目を喫した。「そんなに悲観する内容ではないと思います。次につながる内容だったのかなとも思う」と語った。菅野は中4日での先発登板となった。初回先頭、昨年1試合2発を打たれるなど苦手とする大谷に、いきなりバックスクリーンへの先頭打