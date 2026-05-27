サンワサプライ株式会社は、肩掛け・手持ちのどちらでも安定してタブレットを操作できる、ショルダーベルト・ハンドベルト付きの汎用タブレットパソコンケース「PDA-TAB19」を6月上旬に発売予定。本製品は、9〜11インチの幅広いタブレットに対応する汎用タイプの保護ケース。付属のショルダーベルトを使用すれば、立ち仕事や移動中でも両手を自由に使いながらタブレットを持ち運べる。また、背面には手のひらにフィットするハンド