Sir Vanityが、7月8日にリリースする1st EP『puzzle』のジャケットデザインと収録内容を公開した。今作は新曲3曲を収録する予定とのこと。3曲中の2曲は桑原聖（B）による作曲で、1曲は「桜、猫、電車」以来、約3年ぶりに梅原裕一郎（G, Vo）が作曲を担当し、作詞はそれぞれ中島ヨシキ（G, Vo）、渡辺大聖（Visual.）が参加している。ジャケット写真CDは現在、Amazon.co.jp、タワーレコード全店、楽天ブックス、アニメイト、きゃに