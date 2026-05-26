26日、大石田町の山中に入った後行方がわからなくなっていた80代の女性は、県警ヘリもがみが上空から捜索したところ、26日午後2時40分ごろに発見されました。女性はタオルを振っていたということです。午後3時半現在、救助活動が続けられています。警察によりますと、行方が分からなくなっていたのは河北町の80代の女性です。女性は、大石田町にある次年子放牧場近くの山に入りましたが下山せず、26日午前11時45分ごろ、先に下山し