新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA NEWSチャンネル」にて厳選したエンタメ情報をお届けしているニュース番組『ABEMAエンタメ』を放送中。本番組の独自企画、出演者が人生のターニングポイントとなった過去の写真と向き合い、“あの頃の自分”へ言葉を贈るセルフドキュメント「Re:MAKE 〜拝啓、あの頃の君へ〜」に元AKB48でタレント・柏木由紀が出演。これまでメディアで明かしてこなかった不登校だった過去やAKB48