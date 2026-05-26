柏木由紀、不登校だった過去をメディア初告白「行かない方が…」
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA NEWSチャンネル」にて厳選したエンタメ情報をお届けしているニュース番組『ABEMAエンタメ』を放送中。本番組の独自企画、出演者が人生のターニングポイントとなった過去の写真と向き合い、“あの頃の自分”へ言葉を贈るセルフドキュメント「Re:MAKE 〜拝啓、あの頃の君へ〜」に元AKB48でタレント・柏木由紀が出演。これまでメディアで明かしてこなかった不登校だった過去やAKB48時代の葛藤、そして病気との闘いについて赤裸々に語った。この模様は現在も「ABEMA」にて配信中。
鹿児島県で育った柏木は、自身の幼少期について「幼稚園と小学校ぐらいまでは結構目立ちたがり」と人前に立つことが大好きな少女だったという。しかし、中学校に入ると環境が一変。「すごく可愛い子もいるし、ダンスが上手い子もいるし、『全然私なんてまだまだだったんだ』って気づいた」と語り、一部の生徒から言われた「『ダサいね』とか『髪の毛、癖毛すごくない？』」という言葉をきっかけに「どんどん自信なくなっちゃって……」と打ち明ける。そして「これ毎日学校で続くのきついなって」「行かない方がギリ耐えられるなっていうので、学校に行かない選択をしました」と不登校だった過去を初告白。家では「インターネットを朝から夜中までずっと見て、アイドルのこと調べて、動画見てって感じでした」と語り、「今同じ中学校の生徒で柏木由紀を覚えている人はほぼいないと思います」と当時を振り返った。
そんな中、「アイドルになれたら変われるんじゃないか」という思いから、モーニング娘。のオーディションを中学３年間で５回ほど受験。その後、雑誌で見つけたAKB48のオーディションに応募し、親の反対を受けながらも、１年かけて母親を説得し、３期生としてAKB48加入。
15歳でAKB48加入後、柏木は「自分が目立つのは良くない」「私が映りませんように」と思いながら活動していたとか。地方での握手会では、前田敦子や大島優子のファンが熱狂する姿を横目に、「そもそもこの人誰なんだろうという顔をみんなにされたのを今もすごく覚えている」と回顧。「私は何もできてないな」と感じた柏木は、“握手会を頑張る”ことを自分の武器に選び、ファン一人ひとりと真摯に向き合い続ける。
その努力が実を結び、AKB48加入４年目の総選挙で３位に躍進。しかし、「自分の中でも全く想像できていなかったので。（関係者が）やっちゃったなと思っているだろうなという申し訳なさがありました」と戸惑いの方が大きかったという。さらに、音楽番組では「順位順に並んで話を振られる時、『前田敦子ちゃん、大島優子ちゃん……誰？』みたいな感じで」と自分だけ話を飛ばされることもあったと告白。「せっかく３位になれたのに傷つくことがどんどん増えちゃった」「もうちょっと目立ってなければ、こんなことにならなかったのにって……」と葛藤を抱えていた本音を吐露。
そんな柏木を変えたのが、前田敦子と大島優子の存在。顔を隠すようにしていた前髪について、「顔はなるべく見せたほうがいいし、顔を覚えてもらった方がいい」「この髪の毛やめな」と言われ、実際に髪を耳にかけてもらった出来事が自信を持つきっかけになったという。
AKB48の中心メンバーとして活動を続ける中、20代後半になると「いつ卒業するの？」という声も増えていった柏木。そんな中、秋元康氏から「30歳までいてみたら？」と言葉をかけられ、「AKB48にいられる理由が見つかった」と感じた矢先、10万人に１人とも言われる「脊髄髄内腫瘍」が発覚。手術後は「歩くこともままならないし、ご飯を食べたり、何かを持つこともできなくて……」と困難な状況に追い込まれ、「辞めるきっかけもなかったし、そういう運命だったのかな」と感じていたとか。しかし、入院中にテレビで“自分のいないAKB48”を見たことで、「早くAKB48に戻りたい」と強く思ったと告白。「『AKB48を見て元気をもらえる』『歌を聴いて元気になれます』と言ってもらうことがあったけど、それを初めて自分が実感した」という柏木は、「そこから自分も病院の先生もびっくりするぐらい急に元気が出てきた」「病室でAKB48の曲を踊れるぐらい元気になった」と振り返った。
その後、およそ２年間活動を続けた柏木は、「もうAKB48でやり残したことがないと思えたから」とグループ卒業を決意。現在もソロアイドルとして活動を続けている。
不登校だった過去、AKB48で抱えた葛藤、そして病気との闘いを経て、それでも“アイドルであり続けたい”と語った柏木由紀。前田敦子や大島優子との知られざるエピソードや17年間AKB48に居続けた理由、そして未来の自分へ贈った言葉など。柏木由紀が“あの頃の自分”へ贈った本音のすべては、現在も「ABEMA」にて配信中。
（C）AbemaTV, Inc.
そんな中、「アイドルになれたら変われるんじゃないか」という思いから、モーニング娘。のオーディションを中学３年間で５回ほど受験。その後、雑誌で見つけたAKB48のオーディションに応募し、親の反対を受けながらも、１年かけて母親を説得し、３期生としてAKB48加入。
15歳でAKB48加入後、柏木は「自分が目立つのは良くない」「私が映りませんように」と思いながら活動していたとか。地方での握手会では、前田敦子や大島優子のファンが熱狂する姿を横目に、「そもそもこの人誰なんだろうという顔をみんなにされたのを今もすごく覚えている」と回顧。「私は何もできてないな」と感じた柏木は、“握手会を頑張る”ことを自分の武器に選び、ファン一人ひとりと真摯に向き合い続ける。
その努力が実を結び、AKB48加入４年目の総選挙で３位に躍進。しかし、「自分の中でも全く想像できていなかったので。（関係者が）やっちゃったなと思っているだろうなという申し訳なさがありました」と戸惑いの方が大きかったという。さらに、音楽番組では「順位順に並んで話を振られる時、『前田敦子ちゃん、大島優子ちゃん……誰？』みたいな感じで」と自分だけ話を飛ばされることもあったと告白。「せっかく３位になれたのに傷つくことがどんどん増えちゃった」「もうちょっと目立ってなければ、こんなことにならなかったのにって……」と葛藤を抱えていた本音を吐露。
そんな柏木を変えたのが、前田敦子と大島優子の存在。顔を隠すようにしていた前髪について、「顔はなるべく見せたほうがいいし、顔を覚えてもらった方がいい」「この髪の毛やめな」と言われ、実際に髪を耳にかけてもらった出来事が自信を持つきっかけになったという。
AKB48の中心メンバーとして活動を続ける中、20代後半になると「いつ卒業するの？」という声も増えていった柏木。そんな中、秋元康氏から「30歳までいてみたら？」と言葉をかけられ、「AKB48にいられる理由が見つかった」と感じた矢先、10万人に１人とも言われる「脊髄髄内腫瘍」が発覚。手術後は「歩くこともままならないし、ご飯を食べたり、何かを持つこともできなくて……」と困難な状況に追い込まれ、「辞めるきっかけもなかったし、そういう運命だったのかな」と感じていたとか。しかし、入院中にテレビで“自分のいないAKB48”を見たことで、「早くAKB48に戻りたい」と強く思ったと告白。「『AKB48を見て元気をもらえる』『歌を聴いて元気になれます』と言ってもらうことがあったけど、それを初めて自分が実感した」という柏木は、「そこから自分も病院の先生もびっくりするぐらい急に元気が出てきた」「病室でAKB48の曲を踊れるぐらい元気になった」と振り返った。
その後、およそ２年間活動を続けた柏木は、「もうAKB48でやり残したことがないと思えたから」とグループ卒業を決意。現在もソロアイドルとして活動を続けている。
不登校だった過去、AKB48で抱えた葛藤、そして病気との闘いを経て、それでも“アイドルであり続けたい”と語った柏木由紀。前田敦子や大島優子との知られざるエピソードや17年間AKB48に居続けた理由、そして未来の自分へ贈った言葉など。柏木由紀が“あの頃の自分”へ贈った本音のすべては、現在も「ABEMA」にて配信中。
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