大塚製薬株式会社は、学校に置かれた自動販売機を舞台に、高校生のリアルな日常を記録・発信するプロジェクト「365日、学校の片隅で。」をスタートした。また本プロジェクトの本格始動にあわせ、2026年5月14日（木）よりWeb movie「THE BEST OF 365日、学校の片隅で。VOL.1」を公開する。ポカリスエットは、「人の可能性を信じる。」をブランドメッセージに、未来に向かって挑戦や前向きな行動をする人たちを応援している。今回、