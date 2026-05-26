新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、配信中の『東出昌大の野営デトックス』（朝日放送テレビ制作）において、６月５日（金）午後６時より「ABEMA」限定で配信するオリジナルエピソード#５、#６のゲストに、編集者・実業家の箕輪厚介と戦場カメラマンの渡部陽一が出演することを決定した。 『東出昌大の野営デトックス』は、５年前から都会の喧騒を離れ、山奥に移住した俳優・東出昌大が厳しい都会を生きる芸能人を自身