東出昌大の野営デトックスに箕輪厚介＆渡部陽一が出演決定
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、配信中の『東出昌大の野営デトックス』（朝日放送テレビ制作）において、６月５日（金）午後６時より「ABEMA」限定で配信するオリジナルエピソード#５、#６のゲストに、編集者・実業家の箕輪厚介と戦場カメラマンの渡部陽一が出演することを決定した。
『東出昌大の野営デトックス』は、５年前から都会の喧騒を離れ、山奥に移住した俳優・東出昌大が厳しい都会を生きる芸能人を自身の野営地に招き、一泊二日の野営生活を共にする「野営ヒューマンドキュメント」。野営地を目指し、険しい山道を数時間かけて登った先に広がる絶景、そして野宿で夜を明かすリアルな野営生活の一部始終を映し出し、大自然の中でゲストのメンタルデトックスを目指す。
今回、「ABEMA」オリジナルエピソードとなる#５、#６には、編集者として数々の話題作を世に送り出し、実業家としても活動する箕輪厚介と世界各地の紛争地にカメラ一つで赴き、戦地のリアルを映してきた戦場カメラマン・渡部陽一が登場。
編集者、戦場カメラマン、俳優それぞれ異なるジャンルで活躍する３人だが、“何かを伝える”“表現する”ことを仕事にしてきたという共通点も。さらに、東出と渡部は今回が初対面となり、大自然の中で初めて交わる３人が何を語り合うのかに注目が集まる。
ロケ当日は、あいにくの雨予報。遭難する危険性を考慮し、入山を断念せざるを得ない状況に……。自然を相手にしたイレギュラーな一泊二日の野営生活の中で、３人は 何に気づき、何を感じるのか。
そして今回、番組内では、東出昌大の狩猟にも完全密着。その行方は……。命と向き合う一泊二日。トークテーマは３人の人生観、死生観、そして「生きるとは？」 という深い内容まで……。
『東出昌大の野営デトックス』#５は６月５日（金）、#６は６月12日（金）午後６時より、「ABEMA」独占配信。
(C)朝日放送テレビ（C）AbemaTV, Inc.
『東出昌大の野営デトックス』は、５年前から都会の喧騒を離れ、山奥に移住した俳優・東出昌大が厳しい都会を生きる芸能人を自身の野営地に招き、一泊二日の野営生活を共にする「野営ヒューマンドキュメント」。野営地を目指し、険しい山道を数時間かけて登った先に広がる絶景、そして野宿で夜を明かすリアルな野営生活の一部始終を映し出し、大自然の中でゲストのメンタルデトックスを目指す。
編集者、戦場カメラマン、俳優それぞれ異なるジャンルで活躍する３人だが、“何かを伝える”“表現する”ことを仕事にしてきたという共通点も。さらに、東出と渡部は今回が初対面となり、大自然の中で初めて交わる３人が何を語り合うのかに注目が集まる。
ロケ当日は、あいにくの雨予報。遭難する危険性を考慮し、入山を断念せざるを得ない状況に……。自然を相手にしたイレギュラーな一泊二日の野営生活の中で、３人は 何に気づき、何を感じるのか。
そして今回、番組内では、東出昌大の狩猟にも完全密着。その行方は……。命と向き合う一泊二日。トークテーマは３人の人生観、死生観、そして「生きるとは？」 という深い内容まで……。
『東出昌大の野営デトックス』#５は６月５日（金）、#６は６月12日（金）午後６時より、「ABEMA」独占配信。
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