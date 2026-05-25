サンワサプライ株式会社は、最大100WのUSB Power Delivery急速充電に対応しながら、カバンのポケットにもコンパクトに収まる超スリム筐体を採用したUSB 5Gbps Type-Cハブ「USB-5TCP35BK」「USB-5TCP36BK」を発売する。本製品は、ポート数の限られた薄型ノートパソコンやタブレットに、USBポートを4ポート拡張できるコンパクトなハブ。高出力な100W対応のUSB PD給電機能を備え、パソコンを充電しながら、プリンターや外付けHDDなど