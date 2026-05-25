ノートPCを急速充電しながら周辺機器をまとめて接続できる！PD100W対応 USB Type-Cハブ
サンワサプライ株式会社は、最大100WのUSB Power Delivery急速充電に対応しながら、カバンのポケットにもコンパクトに収まる超スリム筐体を採用したUSB 5Gbps Type-Cハブ「USB-5TCP35BK」「USB-5TCP36BK」を発売する。
本製品は、ポート数の限られた薄型ノートパソコンやタブレットに、USBポートを4ポート拡張できるコンパクトなハブ。高出力な100W対応のUSB PD給電機能を備え、パソコンを充電しながら、プリンターや外付けHDDなどの周辺機器を同時に使用できる。スタイリッシュな極薄設計は持ち運びにも便利で、外出先や限られた作業空間を最大限に有効活用できる。
■急速充電対応のUSB PDポートを搭載
USB PD（100W）対応ポートを1つ搭載し、最大90Wまでのノートパソコンを充電できる。
※PD対応のパソコンである必要がある。
■持ち運びやすいコンパクトサイズ
コンパクトで持ち運びに便利なサイズ。
■ケーブルの紛失を防ぐ一体型
ケーブルは紛失の心配がない一体型タイプで、ケーブル長は取り回しのしやすい15cm。
■ポートが同じ向きで抜き差ししやすい
全ポートが同じ向きに配置されているので、スムーズに抜き差しできる。
■USB Aポート×3、Type-Cポート×1を搭載した「USB-5TCP35BK」
USB Aポート×3、Type-Cポート×1を搭載し、マウスやキーボードなど合計4台のUSB機器を接続できる。USB Type-Cポートはデータ転送に対応したハイブリッドType-Cポートだ。
※Type-Cポートは、USB2.0の転送速度。
■USB Aポート×2、Type-Cポート×2を搭載した「USB-5TCP36BK」
USB Aポート×2、Type-Cポート×2を搭載し、マウスやキーボードなど合計4台のUSB機器を接続できる。USB Type-Cポートの一つはデータ転送に対応したハイブリッドType-Cポートだ。
※USB PD対応のType-Cポートは、USB2.0の転送速度。
■USB 5Gbps Type-C ハブ（4ポート・PD対応）「USB-5TCP35BK（A×3・C×1）」
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※PD対応のパソコンである必要がある。
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■USB Aポート×3、Type-Cポート×1を搭載した「USB-5TCP35BK」
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※Type-Cポートは、USB2.0の転送速度。
■USB Aポート×2、Type-Cポート×2を搭載した「USB-5TCP36BK」
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※USB PD対応のType-Cポートは、USB2.0の転送速度。
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