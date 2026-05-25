歓迎会や懇親会など、職場のコミュニケーションが増える季節。一方で、働く人たちは「飲みたいが、翌日の仕事を考えると飲めない」というジレンマを抱えているようだ。アサヒビールが実施した「お酒と仕事の両立に関する調査」では、働くビール好きの7割以上が翌日の仕事や予定を理由に飲酒を控えている実態が判明した。仕事とお酒をどう両立するか。現代のビジネスパーソンが抱える課題と、新たな選択肢を探った。 ■働くビール好