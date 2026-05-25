新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA PPV」にてHEROINES所属全25グループが出場したイベント『HEROINES体育祭』の模様を５月１日（金）に独占生放送した。昨年日本武道館公演を成功させ、若者を中心に絶大な人気を誇る「iLiFE!」をはじめ、個性豊かな多数のアイドルグループが所属する「HEROINES」は、ライブやイベントを中心に精力的な活動を展開しており、各グループの特色を生かしたパフォーマンスや企画で多くの