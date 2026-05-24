シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル 「北米フードフェア」/ ボタン・シーソースイッチ両対応の貼るだけIoT指ロボット【まとめ記事】
シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル（浦安市舞浜）のブッフェ・ダイニング「グランカフェ」は、6月から8月まで開催するサマーフードフェスティバルの第1弾として、「北米フードフェア」を2026年6月1日（月）〜7月20日（月・祝）の期間限定で開催する。4年に一度の大きな高揚感に包まれ、世界中から熱い視線が注がれる2026年の夏。グランカフェでは、その舞台となるアメリカ、カナダ、メキシコの北米3カ国をテーマに、個性豊かな食文化をブッフェスタイルでお届けする。
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、工事不要で既存スイッチをスマート化できる指ロボット「400-SSA009」を発売した。配線工事や専門知識は一切不要。本体を付属の両面テープで固定するだけで設置できる。賃貸住宅やオフィスなど、大掛かりな工事ができない環境でも導入しやすい。届いたその日からすぐに使い始められる、手軽いIoTアイテムだ。
■屋外でもしっかり涼しい！強力なノズル噴射式ミストファン
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、8L大容量タンクと強力ノズル噴射ミストで、屋外作業やキャンプを効率よく涼しくするコードレス大型ミストファン「400-TOY054」を発売した。本製品は、送風とミストを組み合わせて涼しさを届ける大型ミストファン。ファンの風に水のミストを乗せることで、気化熱による冷却効果が期待でき、暑さの厳しい屋外でも快適な空間づくりをサポートする。特に、一般的な扇風機では熱風に感じやすい高温環境でも、水を使って涼感をプラスできるのが魅力。仕事現場、キャンプ、屋外イベントなど、夏の暑さ対策に頼れる一台だ。
■工事不要でスイッチをスマホから遠隔操作！ボタン・シーソースイッチ両対応の貼るだけIoT指ロボット
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、工事不要で既存スイッチをスマート化できる指ロボット「400-SSA009」を発売した。配線工事や専門知識は一切不要。本体を付属の両面テープで固定するだけで設置できる。賃貸住宅やオフィスなど、大掛かりな工事ができない環境でも導入しやすい。届いたその日からすぐに使い始められる、手軽いIoTアイテムだ。
■仕事中もリラックスタイムもこれ1台！3WAYで使える万能フットレスト
サンワサプライ株式会社は、集中モードからリラックスまで、使用シーンや好みに合わせて3通りの使い方ができる、多機能設計の3WAYフットレスト「MR-FR8BK」を発売する。本製品は、正しい姿勢をサポートするスタンダードな「フットレスト」、足を伸ばしてくつろげる「オットマン」、そして立ち作業時やちょっとした休憩に使える「足置き」の3WAY仕様が特長だ。長時間のデスクワークによる脚のむくみや疲れを軽減するだけでなく、休憩中や動画視聴時には足を高く上げることで心身ともにリフレッシュできる環境を整える。場所を選ばず設置でき、オフィスや自宅などさまざまなシーンで「座り」の質を向上させる。
■フチ付きトレイが便利！デスク下を有効活用できる、デスクワゴン「100-DESKF066シリーズ」
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、デスク下を有効活用しながら収納力と作業性を向上でき、サブテーブルとしても使えるデスクワゴン「100-DESKF066BK（ブラック）」「100-DESKF066W（ホワイト）」を発売した。デスク周りは、気づけば書類や小物、周辺機器で散らかりがち。そんな悩みをスマートに解決するのが、本製品だ。高さ61cmのコンパクト設計でデスク下にすっきり収まり、空間を有効活用できる。必要な時だけサッと引き出せるため、収納スペースを増やしながら作業効率も向上。限られたワークスペースを快適に整える。
■3カ国の食文化をブッフェで体感！シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル 「北米フードフェア」
シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル（浦安市舞浜）のブッフェ・ダイニング「グランカフェ」は、6月から8月まで開催するサマーフードフェスティバルの第1弾として、「北米フードフェア」を2026年6月1日（月）〜7月20日（月・祝）の期間限定で開催する。4年に一度の大きな高揚感に包まれ、世界中から熱い視線が注がれる2026年の夏。グランカフェでは、その舞台となるアメリカ、カナダ、メキシコの北米3カ国をテーマに、個性豊かな食文化をブッフェスタイルでお届けする。
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■屋外でもしっかり涼しい！強力なノズル噴射式ミストファン
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、8L大容量タンクと強力ノズル噴射ミストで、屋外作業やキャンプを効率よく涼しくするコードレス大型ミストファン「400-TOY054」を発売した。本製品は、送風とミストを組み合わせて涼しさを届ける大型ミストファン。ファンの風に水のミストを乗せることで、気化熱による冷却効果が期待でき、暑さの厳しい屋外でも快適な空間づくりをサポートする。特に、一般的な扇風機では熱風に感じやすい高温環境でも、水を使って涼感をプラスできるのが魅力。仕事現場、キャンプ、屋外イベントなど、夏の暑さ対策に頼れる一台だ。
■工事不要でスイッチをスマホから遠隔操作！ボタン・シーソースイッチ両対応の貼るだけIoT指ロボット
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、工事不要で既存スイッチをスマート化できる指ロボット「400-SSA009」を発売した。配線工事や専門知識は一切不要。本体を付属の両面テープで固定するだけで設置できる。賃貸住宅やオフィスなど、大掛かりな工事ができない環境でも導入しやすい。届いたその日からすぐに使い始められる、手軽いIoTアイテムだ。
■仕事中もリラックスタイムもこれ1台！3WAYで使える万能フットレスト
サンワサプライ株式会社は、集中モードからリラックスまで、使用シーンや好みに合わせて3通りの使い方ができる、多機能設計の3WAYフットレスト「MR-FR8BK」を発売する。本製品は、正しい姿勢をサポートするスタンダードな「フットレスト」、足を伸ばしてくつろげる「オットマン」、そして立ち作業時やちょっとした休憩に使える「足置き」の3WAY仕様が特長だ。長時間のデスクワークによる脚のむくみや疲れを軽減するだけでなく、休憩中や動画視聴時には足を高く上げることで心身ともにリフレッシュできる環境を整える。場所を選ばず設置でき、オフィスや自宅などさまざまなシーンで「座り」の質を向上させる。
■フチ付きトレイが便利！デスク下を有効活用できる、デスクワゴン「100-DESKF066シリーズ」
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、デスク下を有効活用しながら収納力と作業性を向上でき、サブテーブルとしても使えるデスクワゴン「100-DESKF066BK（ブラック）」「100-DESKF066W（ホワイト）」を発売した。デスク周りは、気づけば書類や小物、周辺機器で散らかりがち。そんな悩みをスマートに解決するのが、本製品だ。高さ61cmのコンパクト設計でデスク下にすっきり収まり、空間を有効活用できる。必要な時だけサッと引き出せるため、収納スペースを増やしながら作業効率も向上。限られたワークスペースを快適に整える。
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シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル（浦安市舞浜）のブッフェ・ダイニング「グランカフェ」は、6月から8月まで開催するサマーフードフェスティバルの第1弾として、「北米フードフェア」を2026年6月1日（月）〜7月20日（月・祝）の期間限定で開催する。4年に一度の大きな高揚感に包まれ、世界中から熱い視線が注がれる2026年の夏。グランカフェでは、その舞台となるアメリカ、カナダ、メキシコの北米3カ国をテーマに、個性豊かな食文化をブッフェスタイルでお届けする。
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