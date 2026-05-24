レインズインターナショナル（横浜市西区）が展開する焼き肉チェーン「牛角」と、亀田製菓（新潟市江南区）の人気商品「ハッピーターン」とのコラボメニュー4種が5月25日から期間限定で販売されます。発売日を前に、メディア用試食会が行われ、オトナンサー編集部のスタッフが試食をしてきました。【写真】「ハッピー豚カルビ」を実際に焼いてみると…おいしそうなコラボメニュー全4種を一挙に見る！公式“おいしい食べ方”も