レインズインターナショナル（横浜市西区）が展開する焼き肉チェーン「牛角」と、亀田製菓（新潟市江南区）の人気商品「ハッピーターン」とのコラボメニュー4種が5月25日から期間限定で販売されます。発売日を前に、メディア用試食会が行われ、オトナンサー編集部のスタッフが試食をしてきました。

【写真】「ハッピー豚カルビ」を実際に焼いてみると…おいしそうなコラボメニュー全4種を一挙に見る！ 公式“おいしい食べ方”も実践！

牛角は今年、創業30周年を迎えます。牛角マーケティング部部長の戸田祐介さんは、今回のコラボについて、節目の年に「意外性があって世の中を楽しくハッピーにできるような企画を考えた」ところ、子どもから大人まで幅広い世代に親しまれている今年50周年を迎える「ハッピーターン」とのコラボが実現したと説明。「ハッピーターン」の特長“甘じょっぱさ”を、同チェーンならではの焼肉体験として再現したということです。

コラボメニューは、「ハッピー豚カルビ」（528円、以下、税込み）、「ハッピートロ」（638円〜）、「ハッピーチキン」（528円）に加え、「牛角アイス〜ハッピーターン味〜」（319円）がラインアップ。全種類に“パウダー”が振りかけられた状態で、提供されます。そして、肉類のメニューのみ、山盛りの“追いパウダー”が付属します。

牛角メニュー開発部の大谷渉さんは、「ハッピーターン」にちなみ「牛タン」や「とんタン」といったメニューをはじめ、すべての肉メニューで試作を行ってみたものの、今回のラインアップと“食べ方”に至ったとコメント。企画段階から発売に至るまで、約半年間をかけて、肉の種類と部位ごとの味の特長、網の上で肉を焼く際に落ちる脂についても考慮してパウダーの味を調整していったと明かしていました。

では、試食の感想です。まず、パウダーがかかった「ハッピー豚カルビ」を網の上に乗せて、好みの焼き加減で仕上げた豚カルビを、“追いパウダー”なしで食べてみました。香りは肉の香ばしい匂い。口に入れると、ほんのり“ハッピーパウダー”の味が感じられます。2枚目は、戸田さんから“追いパウダー”を「しっかりと付けて食べてみてください」と勧められたため、たっぷりと“追いパウダー”を付けて試食……。口の中に濃厚な“ハッピーパウダー”独特の味が広がり、鼻に抜ける香りも「ハッピーターン」を食べた後と同じ感覚が体験できたことに驚かされました。また、カルビという特徴もあり、脂とパウダーのバランスが非常に良い感じに仕上がっていました。

続けて、「ハッピートロ」で“ハッピーターン”体験に挑戦。「ピートロ」は脂が多いため、網目の間から脂が滴るのも特徴の一つ。計算されてか、ピートロの脂の甘みとパウダーのうまみが引き立てられ、濃厚な味を感じました。カルビより厚みがあるため、かみごたえもあり、ボリューム感もある一品でした。

そして、鶏ももにしっかりと“パウダー”が振りかけられた「ハッピーチキン」。ジューシーなうまみと“パウダー”の甘じょっぱさがしつこくなく3品の中で、一番さっぱりとした味わいに仕上がっていました。

そして、ラストは人気定番デザート「牛角アイス」に“パウダー”を振った「牛角アイス〜ハッピーターン味〜」を実食。バニラアイスにきな粉、黒蜜ソースが特徴になった同商品ですが、“パウダー”のおかげで甘じょっぱさがプラス。“冷たいハッピーターン”を食べるという経験はとても新鮮。甘みと塩味のコントラストのバランスが絶妙でした。

肉の中では、「ハッピー豚カルビ」が一番の好みでしたが、皆さんは、どれを一番に選ぶのでしょうか……。ぜひ、食べてみたいという人は試してみてくださいね。全商品、「ハーフサイズ」がある上、食べ放題の全コースでも注文できます。