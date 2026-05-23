ダイエットのために、春からスポーツジムに通い始めた人は多いのではないでしょうか。スポーツジムの初心者がやりがちな行動について、総合フィットネスクラブ「スポーツスパ アスリエ」の公式TikTokアカウントが紹介しています。【豆知識】「えっ…」これがジム初心者がやりがちな行動“トップ3”です！公式アカウントが公開した動画では、初心者がジムでやりがちなこととして「マシンの重りを元に戻さない」「座ってからや