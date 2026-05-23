西武は仲三優太が9号ソロ23日にパ・リーグ球団主催のファーム公式戦3試合が行われた。日本ハムはヤクルトに6-1で快勝し4連勝を飾った。初回、今川優馬外野手の犠飛と大塚瑠晏内野手の2号3ランで4点を先制。6回にも今川、山縣秀内野手の適時打で加点した。先発の有原航平投手は5回無失点の好投。以降は川勝空人投手、山崎福也投手とつなぎ、ヤクルトの反撃を澤野聖悠内野手の本塁打による1点に抑え込んだ。楽天はオイシックスに