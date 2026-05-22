乃木坂46のデビュー14周年を祝うバースデーライブ＜乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE＞DAY3公演＜梅澤美波 卒業コンサート＞が5月21日、東京ドームにて開催された。オフィシャルからのレポートをお届けする。◆ライブ写真5月19日から3日間にわたり同会場で行われた今年のバースデーライブは、DAY1およびDAY2公演では6期生をストーリーテラーに迎え、ブロックごとにテーマ性を持たせた構成で14年におよぶ乃木坂46の歴史を名曲の数