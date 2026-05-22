22日午前、新庄市で特殊詐欺の受け子とみられる人物が逃走し、警察が注意を呼び掛けています。22日午前11時55分ごろ、新庄市内で特殊詐欺の受け子とみられる人物が逃走する事案が発生しました。警察によりますと、逃走した人物の年齢は20代とみられ、身長は170～180センチ、体格はやせ型です。警察は、特殊詐欺の犯人が逃走中だとして近くの住民に対し、玄関や窓に鍵を掛けて戸締りを徹底することや家に見知らぬ人が訪問して