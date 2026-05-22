サムスン電子（以下Samsung）とGoogleは、2026年5月20日「Google I/O 2026」において、アイウェアパートナーであるGentle Monster、Warby Parkerとの共同開発による2つのプレミアムスタイルなインテリジェントアイウェア※１を発表した。スマートフォンのコンパニオンデバイスとして設計されたこの新しいアイウェアは、一般的な形状でありながら音声操作でサポートを受けたり、スマートフォンとのシームレスな接続を可能にする。※