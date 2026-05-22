SamsungとGoogle、インテリジェントアイウェアを正式公開
サムスン電子（以下Samsung）とGoogleは、2026年5月20日「Google I/O 2026」において、アイウェアパートナーであるGentle Monster、Warby Parkerとの共同開発による2つのプレミアムスタイルなインテリジェントアイウェア※１を発表した。スマートフォンのコンパニオンデバイスとして設計されたこの新しいアイウェアは、一般的な形状でありながら音声操作でサポートを受けたり、スマートフォンとのシームレスな接続を可能にする。
※1 販売状況は、国や地域、市場によって異なる。本ドキュメントに記載されているすべての機能、特徴、仕様、およびその他の製品情報（製品特徴、設計、構成部品、性能、入手可能性、機能などを含むが、これらに限定されない）は、予告なく変更される場合がある。
アイウェアパートナー各社との共同開発により誕生した本製品は、画期的なAI機能と快適な付け心地、そして優れたデザイン性を兼ね備え、Samsungが培ってきたトップクラスの最先端プロダクト技術とハードウェアエンジニアリング、GoogleのAI技術、そして高級感のあるアイウェアデザインが見事に融合している。各アイウェアブランドは、それぞれ独自のデザイン手法を製品に盛り込んでいる。ファッションアイウェアの分野で確固たる地位を築いてきたGentle Monsterは、大胆なシグネチャー美学を体現するスタイルを、一方Warby Parkerは洗練された時代を超越したデザインをそれぞれ披露した。
ユーザーに寄り添ってリアルタイムで世界を理解するように設計された本製品は、視線を前に向けたまま、ハンズフリーで日常生活をサポートする。例えば、ユーザーはGeminiに音声でルートを尋ねるだけでナビ機能を使ったり、いつも歩くルートの近くにあるおすすめのカフェなど、自分にぴったりのパーソナライズされた提案を受け取ったり、さらにテイクアウトの注文までできる。また、重要なテキストメッセージの要約通知を受け取ったり、カレンダーにイベントを追加したりすることもできる。その他の機能としては、話者の声に合わせた音声によるリアルタイム通訳や、ユーザーの視界内にあるメニューや看板などのテキストを翻訳する機能などがある。Samsung Galaxyエコシステム内でシームレスに動作するこのデバイスは、ユーザーがスマートフォンを取り出すことなく日常のタスクを簡単にこなしたり、手軽に写真を撮影したりするのに役立つ。
Gentle Monsterの大胆なシグネチャー美学とWarby Parkerの洗練された時代を超越したスタイルがデザインに反映されている。
サムスン電子副社長兼MX（モバイルエクスペリエンス）事業部カスタマーエクスペリエンス室長Jay Kimは、「このインテリジェントアイウェアは、Samsungが掲げるAIビジョンの重要な一歩だ。この新しいAIフォームファクターにより、Samsung Galaxyデバイスのエコシステムをさらに拡大し、各デバイスがそれぞれの形状に最適かつ独自のAI体験を提供できるよう最適化されている」と述べた。
Google Android XR担当バイスプレジデント兼ゼネラルマネージャーのShahram Izadi氏は、「インテリジェントアイウェアはAIを日常生活でより便利で身近なものにするという、Samsungとの共通ビジョンにおける力強い前進です。GoogleのAIとAndroidエコシステムの強み、Samsungのモバイルハードウェアにおけるリーダーシップ、そしてGentle MonsterとWarby Parkerのプレミアムデザインを組み合わせることで、ユーザーはこれまでよりハンズフリーの自然な状態で、それぞれの連携を保ちながらファッショナブルなスタイルを維持できます。」と語った。
Gentle Monster創業者兼CEOのHankook Kim氏は、「インテリジェントアイウェアは、技術的に高度なだけでなく、使う人の感情や個性を表現できるものでなければなりません。私たちのビジョンは大胆で美しく、人間味あふれる方法でファッションとテクノロジーを融合させることでした。Gentle Monsterの革新的なデザインアイデンティティが、SamsungとGoogleとともに、インテリジェントアイウェアの新時代へと導きます。」と述べた。
Warby Parkerの共同創業者兼共同CEOのDave Gilboa氏は、「アイウェアは非常にパーソナルなアイテムです。だからこそ、人々が毎日身につけるフレームに先進技術を組み込む際には、あらゆるディテールが重要になります。私たちのインテリジェントアイウェアは、直感的な操作性を追求し、Warby Parkerならではのデザインに精密な光学性能と卓越した快適性を組み合わせることで、目の前の瞬間に集中できるよう設計されています。」と話した。
インテリジェントアイウェア初のコレクションは今秋、一部の市場で発売を予定しており、詳細は数カ月以内に改めて発表される予定だ。
※「Samsung Galaxy」はSamsung Electronics Co., Ltd.の商標または登録商標。
※Google、Android、Geminiは、Google LLCの商標。
※その他、記載されている会社名、商品名、サービス名称などは、各社の商標または登録商標。
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ユーザーに寄り添ってリアルタイムで世界を理解するように設計された本製品は、視線を前に向けたまま、ハンズフリーで日常生活をサポートする。例えば、ユーザーはGeminiに音声でルートを尋ねるだけでナビ機能を使ったり、いつも歩くルートの近くにあるおすすめのカフェなど、自分にぴったりのパーソナライズされた提案を受け取ったり、さらにテイクアウトの注文までできる。また、重要なテキストメッセージの要約通知を受け取ったり、カレンダーにイベントを追加したりすることもできる。その他の機能としては、話者の声に合わせた音声によるリアルタイム通訳や、ユーザーの視界内にあるメニューや看板などのテキストを翻訳する機能などがある。Samsung Galaxyエコシステム内でシームレスに動作するこのデバイスは、ユーザーがスマートフォンを取り出すことなく日常のタスクを簡単にこなしたり、手軽に写真を撮影したりするのに役立つ。
Gentle Monsterの大胆なシグネチャー美学とWarby Parkerの洗練された時代を超越したスタイルがデザインに反映されている。
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Google Android XR担当バイスプレジデント兼ゼネラルマネージャーのShahram Izadi氏は、「インテリジェントアイウェアはAIを日常生活でより便利で身近なものにするという、Samsungとの共通ビジョンにおける力強い前進です。GoogleのAIとAndroidエコシステムの強み、Samsungのモバイルハードウェアにおけるリーダーシップ、そしてGentle MonsterとWarby Parkerのプレミアムデザインを組み合わせることで、ユーザーはこれまでよりハンズフリーの自然な状態で、それぞれの連携を保ちながらファッショナブルなスタイルを維持できます。」と語った。
Gentle Monster創業者兼CEOのHankook Kim氏は、「インテリジェントアイウェアは、技術的に高度なだけでなく、使う人の感情や個性を表現できるものでなければなりません。私たちのビジョンは大胆で美しく、人間味あふれる方法でファッションとテクノロジーを融合させることでした。Gentle Monsterの革新的なデザインアイデンティティが、SamsungとGoogleとともに、インテリジェントアイウェアの新時代へと導きます。」と述べた。
Warby Parkerの共同創業者兼共同CEOのDave Gilboa氏は、「アイウェアは非常にパーソナルなアイテムです。だからこそ、人々が毎日身につけるフレームに先進技術を組み込む際には、あらゆるディテールが重要になります。私たちのインテリジェントアイウェアは、直感的な操作性を追求し、Warby Parkerならではのデザインに精密な光学性能と卓越した快適性を組み合わせることで、目の前の瞬間に集中できるよう設計されています。」と話した。
インテリジェントアイウェア初のコレクションは今秋、一部の市場で発売を予定しており、詳細は数カ月以内に改めて発表される予定だ。
※「Samsung Galaxy」はSamsung Electronics Co., Ltd.の商標または登録商標。
※Google、Android、Geminiは、Google LLCの商標。
※その他、記載されている会社名、商品名、サービス名称などは、各社の商標または登録商標。
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