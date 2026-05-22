2026年春のセンバツ高校野球大会に出場した阿南光高校野球部に5月21日、阿南市から記念のプレートが贈られました。記念プレートは阿南市が製作したもので、縦40センチ横58センチのステンレス製のプレートには、第98回選抜高等学校野球大会出場校と刻まれています。21日、阿南光高校で行われた贈呈式では、岩佐義弘市長が「活躍を祈念したこのプレートを見ることで、甲子園を目指す選手たちが育つことを願