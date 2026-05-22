22日未明、山形市で住宅1棟が焼けました。けが人の情報はないということです。22日午前4時半すぎ、山形市千歳1丁目で倉庫が燃えていると所有者の男性から消防に通報がありました。火は住宅も焼き、消防により2時間後に消し止められました。近所の人によりますと、住宅は男性1人暮らしで逃げて無事でした。