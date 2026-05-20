ローソンストア100（神奈川県川崎市）が運営する「ローソンストア100」が、値段はそのままでボリュームアップした弁当、おにぎり、デザートなど計12商品を2週に分けて発売する企画「デカ盛りチャレンジ」を期間限定で実施。5月20日から第2弾の商品が発売されます。【画像】え…ヤバ…長すぎる「ロ――――ルケーキ」ほか増量商品を見る！（6枚）同月26日までの第2弾では、人気の「直火で炙（あぶ）った焼豚おにぎり」がサイ