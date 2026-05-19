20日（水）は前線や暖かく湿った空気の影響で、西日本ではくもりや雨となり、雷を伴った非常に激しい雨の降る所もあるでしょう。東日本はくもりで、午後は次第に雨の降る範囲が広がる見込みです。東北は晴れますが、北海道は雲が多く、雨や雷雨の所もありそうです。南西諸島は概ね晴れるでしょう。最高気温は北海道の道東を中心に平年より低い所があるほかは、平年並みか高い見込みです。雨の影響で湿度が高くなり、蒸し暑く感じら