食事から取ったカルシウムが吸収されるのをサポートする栄養素として知られているのがビタミンDです。ビタミンD不足には日光浴が効果的だと聞いたことがある人もいるかもしれませんが、食べ物で摂取できるのでしょうか。ビタミンDの主な働きや効率よく摂取する方法などについて、管理栄養士の松田加奈さんに聞きました。【要注意】「えっ…知らなかった」これが「ビタミンD」が豊富な食材です！UVケアが裏目に？Q.そもそも、ビ