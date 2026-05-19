セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）の「セブンカフェ ベーカリー」シリーズの新商品「お店で焼いた カリッじゅワッサン」が5月19日から順次発売されます。【えっ！】全部300円以下なの？セブンイレブン“ベーカリー”メニューを一挙にチェック！豪華＆ボリューミーなパンも！新商品は、表面に砂糖を盛り付けてオーブンで焼き上げ、表面をカラメル化。取り扱う各店舗で仕上げるからこそ「外はカリッ、中はじゅわ