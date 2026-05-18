18日午前、遊佐町の県道でトラックと軽乗用車が正面衝突する事故がありました。双方の車に乗っていた男性2人がケガをして病院に運ばれました。18日午前10時ごろ、遊佐町江地の県道吹浦酒田線でトラックと軽乗用車が正面衝突しました。この事故で、軽乗用車が横転し、トラックは車両前部の運転席側が大破しました。消防によりますとそれぞれの車に乗っていた男性2人が救助され、酒田市内の病院に運ばれ手当てを受けています。2人と