由利本荘市で、家族対抗のビームライフルの射撃大会が開かれ、参加した親子が力を合わせて優勝を目指しました。この大会はビームライフルの魅力を広く知ってもらおうと県立総合射撃場が開催しました。10メートル先にある的の中心に近いほど高得点となります。参加した8組の親子が優勝を目指し腕前を競いました。ビームライフルは実際の競技で使われたもの。その手触りも楽しみながら大人も子どもも真剣勝