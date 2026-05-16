洗面台を使っていると、洗面ボウルに汚れや水あかがたまるため、定期的な掃除が必要です。TOTOの公式インスタグラムアカウントが、上手な洗い方を発信しています。【豆知識】「えっ…知らなかった」これが「洗面ボウル」の“上手な洗い方”です！円を描くように洗うのがポイント公式アカウントは「TOTOが直伝する、洗面ボウルのお掃除方法についてご紹介します」と投稿。次の3つの手順を挙げています。（1）洗面ボウル水あか