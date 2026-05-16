モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービスは2026年5月12日（火）、モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービスは2026年5月20日（水）、報道関係者向けに新商品発表会＆試食会を開催した。同社は全国のモスバーガー店舗（一部店舗除く）にて、定番商品「海老カツバーガー」のバリエーション商品として、アボカドを使った新商品を2026年5月20日（水）より発売する。Ginza Sony Park（銀座ソニーパーク）は、現代日本