春は気温が少しずつ上がるため、犬や猫が活発に動く時期です。ただ、中には飼っている犬や猫がなかなか動きたがらなかったり、動き方が不自然だったりするケースがあります。例えばシニア犬やシニア猫の場合、どこか痛みを抱えていたりけがをしたりしているサインかもしれません。犬や猫の気になるしぐさや家庭でできる対策、ケア方法などについて、獣医師の椿直哉さんに聞きました。【要注意】意外すぎる「皮」も絶対ダメ！こ