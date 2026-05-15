すかいらーくレストランツ（東京都武蔵野市）の「バーミヤン」が、こってりとした味わいの新ラーメン「厚切り焼豚（チャーシュー）のバミ郎そば（マシ盛）」と「背脂醤油（しょうゆ）ラーメン（マシ盛）」を発売。【写真】背脂マシマシがヤバイ！バーミヤンの新ラーメン4種類を一挙にチェック！両商品は、「背脂夏の陣」のメニューとして登場。「ラーメン厚切り焼豚のバミ郎そば（マシ盛）」は、豚のうまみが溶け込んだ濃厚