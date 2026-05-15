【その他の画像・動画等を元記事で観る】 佐野勇斗（M!LK）が、グッチのファッションショーに参加するためにニューヨークを訪れた。 ■佐野勇斗はグッチクルーズファッションショーに参加するためNYへ 佐野勇斗が出席するのは、デムナによる初のグッチクルーズファッションショー。 佐野は、光沢のあるブラックのコットンアセテートジャケットに、ウォッシュド加工を施し