アサヒ飲料は、炭酸飲料「三ツ矢サイダークラシック」を2026年5月19日〜7月（予定）までの期間限定で発売する。懐かしさを感じさせるやさしい甘さ1989年に発売していた「三ツ矢サイダー」を現代風にアレンジし限定復刻する。"磨かれた水"や"果実などから集めた香り"、"非加熱製法"など「三ツ矢」独自のこだわりはそのまま、砂糖を使用することで懐かしさを感じさせるやさしい甘さに仕上げたという。パッケージには「CLASSIC」と「