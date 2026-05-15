2025年はNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』での幻の天才絵師・喜多川歌麿役が大きな注目を集め、ほかにも映画『爆弾』、Netflixシリーズ『イクサガミ』など話題作の出演が続く染谷将太さん。【写真】危うい領域へと踏み込む医師・漆原糾を演じた染谷将太さん最新主演作となる『廃用身』では、老齢期医療の最前線で患者の幸福と医療の合理性を追い求めるあまり、危うい領域へと踏み込んでしまう医師・漆原糾を演じている