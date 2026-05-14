2026年はランボルギーニ・ミウラが誕生して60年の節目の年である。それを祝し、ランボルギーニは「ポロストリコ・ジロ」を開催した。ミウラ限定のこの特別なツアーには5月6日から10日にかけてイタリアを横断する500キロの旅には20チームが参加。ヨーロッパやアメリカ、アジアからミウラP400、P400 S、SV、さらにSVJまでが揃い踏みした。【画像】20台が参加した、ランボルギーニ・ミウラだけのツーリング（写真13点）イベントは5月6