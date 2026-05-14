木村洋太球団社長が明かした“ビジョンソフトバンクからDeNAにトレード移籍した尾形崇斗投手と井上朋也内野手が14日、横浜市内の球団事務所で入団会見を行い、新天地での意気込みを語った。会見に同席した木村洋太球団社長兼チーム統括本部長は、正捕手だった山本祐大を放出して、2人を獲得する決断に至った経緯を明かした。この日初めて、尾形と井上朋に会った木村洋太球団社長兼チーム統括本部長は「非常に好青年というか真