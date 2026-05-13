5月11日、IQOSの新フレーバー「テリア ブロッサム パール」の発売に伴い、ミニメディアツアーが開催された。当日の様子をお伝えする。【写真】ストロベリーとバジルが際立つマリアージュドリンク同日から全国発売となった「テリア ブロッサム パール」は、ストロベリーとバジルという意外性のある組み合わせが特徴だ。商品名の“パール”が示す通り、フィルター部分にフレーバーカプセルを内蔵。カプセルをつぶせば爽快なメンソー