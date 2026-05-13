今年3月に大分市で行われたトライアル大分オープン・アマチュアの部で優勝したのは、立命館アジア太平洋大学の足立拓海選手（4年）でした。100か国以上から留学生が集まる大学で、ゴルフ部を立ち上げて2年。前人未到の道でプロテスト合格を目指す、異色の選手に迫りました。 【写真を見る】平均飛距離300ヤード100か国以上の留学生集う大学からプロゴルファー目指す足立拓海選手大分・立命館アジア太平洋