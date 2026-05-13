クマ出没「5万件超」で過去最多を倍増更新…ドングリ予測が外れる“意外な主食”とは 5月11日、昨年度の全国でのクマの出没件数が過去最多を更新し、5万776件にのぼったと発表されました。これまで最多だった2023年度（2万4348件）の倍以上に急増したことになります。 【写真を見る】ドングリじゃなくてこっちが主食？クマが食べる「アオハダ」の実 従来のクマ対策では、クマの主食であるドングリの豊作・凶作による『クマの出