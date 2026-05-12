「ピアノより私ニャ！」 猛アピールする猫YouTubeチャンネル「Sho Ko」では、ピアノを弾いている男性にじゃれつく猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「かわいい！なでたくなっちゃう」「これは演奏中断不可避」の声が続出しました。【画像5枚】「もっとなでてニャ！」これが、“猫のなでなで要求”です！しつこカワイ〜〜！注目を集めたのは「Cat interrupts piano playing, demands petting」という動画。ピアノを弾