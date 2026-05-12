警察官などを装って、県内の女性から現金1780万円をだまし取ったとして、台湾国籍の男が逮捕されました。逮捕されたのは、台湾国籍の自称会社員の男・33歳です。警察によりますと、容疑者の男は2025年12月から2026年1月にかけ、氏名不詳者らと共謀。まず、共犯者が警察官を騙って県内の70代の女性に対し、「逮捕した犯人の口座にあなたから振り込みがある。無実の証明には資産を調べる必要がある」などと、嘘の電話をかけました。