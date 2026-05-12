【プルーン ベリーダンスver.】 2027年2月 発売予定 予約受付：2026年7月1日まで 価格：29,920円 ウイングは、フィギュア「プルーン ベリーダンスver.」を2027年2月に発売する。予約受付は同社ECサイト「WING HOBBY STORE」などにて7月1日まで実施中。価格は29,920円。 本商品は、アミューズメントゲーム「ボンバーガ